PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 12.03.2020

Hofheim (ots)

1. Einbrecher am Werk, Sulzbach (Taunus), Neugartenstraße, Cretzschmarstraße bis Mittwoch, 11.03.2020

(jn)Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in Sulzbach am Werk und sind in zwei Wohnhäuser eingebrochen. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Derzeitigen Ermittlungen folgend verschafften sich die Täter im Tatzeitraum zwischen Freitag, 06.03.2020 und Mittwoch, 11.03.2020 Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Cretzschmarstraße, indem sie ein Badezimmerfenster im Erdgeschoss öffneten. Ob die bislang unbekannten Täter Beute gemacht haben, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zu einer zweiten Tat kam es zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen in der Neugartenstraße. Hier näherten sich die Täter der Rückseite einer Doppelhaushälfte, schoben einen Rollladen hoch und hebelten ein Fenster auf. In den Innenräumen wurden sämtliche Stockwerke nach Diebesgut durchsucht, wobei die Einbrecher mit Schmuck und mehreren Tausend Euro Bargeld flüchteten.

Das Einbruchskommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

Für ein kostenloses Beratungsgespräch im Hinblick auf Einbruchssicherung - gerne auch bei Ihnen zuhause - steht Ihnen Jürgen Seewald von der Polizeidirektion Main-Taunus für Fragen zur Verfügung. Sie erreichen Polizeioberkommissar Seewald unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 231 oder unter der E-Mail juergen.seewald@polizei.hessen.de. Gerade im Hinblick auf bevorstehende Umbauten bzw. einen Neubau ihres Wohnhauses, kann eine vorausgegangene Beratung überaus sinnvoll sein.

2. Skoda mutwillig zerkratzt - 2.500 Euro Schaden, Eschborn, Unterortstraße, Dienstag, 10.03.2020, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 11.03.2020, 05:00 Uhr

(jn)Zu einem Fall von Vandalismus kam es zwischen Dienstag und Mittwochmorgen in Eschborn. Ein blauer Skoda parkte seit Dienstagnachmittag in der Unterortstraße, als sich ein oder mehrere Täter dem Fahrzeug näherten und tiefe Kratzer im Lack des Wagens hinterließen. Die Reparatur dürfte sich auf etwa 2.500 Euro belaufen, von den Tätern fehlt jede Spur.

Die Polizei in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

3. Hochwertiges Pedelec aus Kellerraum gestohlen, Hattersheim am Main, Weingartenstraße, Dienstag, 10.03.2020, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 11.03.2020, 20:30 Uhr

(jn)In Hattersheim haben Langfinger einen Keller aufgebrochen und ein E-Bike im Wert von etwa 4.000 Euro gestohlen. Die unbekannten Täter betraten den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Weingartenstraße über ein offen stehendes Garagentor und brachen dort das Schloss eines Kellerabteils auf. Mit einem anthrazitfarbenen Pedelec des Herstellers CUBE, Modell "Touring Hybrid SL 500 K10X" verschwanden sie unerkannt. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Zweirad oder der Tat nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Verkehrstage Ost - Gurtmuffel im Visier, Sulzbach, Schwalbach, Eschborn, Bad Soden, Mittwoch, 11.03.2020

(jn)Im Rahmen der monatlich stattfindenden Verkehrstage Ost hat die Eschborner Polizei gemeinsam mit den Ordnungsämtern der Kommunen Sulzbach, Schwalbach, Eschborn und Bad Soden Verkehrskontrollen durchgeführt. Ein Hauptaugenmerkt wurde bei den Kontrollen in den entsprechenden Städten auf nicht angeschnallte Fahrzeuginsassen gelegt. Insgesamt wurden 81 Fahrzeuge kontrolliert und dabei über 50 Ordnungswidrigkeiten festgestellt; etwa die Hälfte aufgrund von Verstößen gegen die Gurtpflicht. Zudem wurde ein 80-jähriger Autofahrer aus Bad Soden angehalten, der den Beamten einen gefälschten Führerschein vorzeigte. Gegen ihn wird nun wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

5. Öl verloren, Zweiradfahrer stürzt, Hofheim am Taunus, Wallau, Kreisstraße 785, Mittwoch, 11.03.2020, 18:20 Uhr

(jn)Aufgrund von Öl auf der Fahrbahn ist eine 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades am Mittwochabend auf der Kreisstraße 785 im Bereich von Hofheim, Wallau gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Um 18:20 Uhr befuhr die 17-jährige Hofheimerin die K 785 von der Landesstraße 3017 kommend in Fahrtrichtung Diedenbergen. Im Bereich einer Kurve rutschte das Hinterrad der Zweiradfahrerin weg und sie stürzte, wobei sie ca. 50 Meter über die Straße und letztendlich gegen einen entgegenkommenden Mercedes rutschte. Glücklicherweise war der Fahrer des Benz überaus aufmerksam und hatte seinen Pkw bereits zum Stillstand gebracht, womit er eine folgenschwere Kollision mit der 17-Jährigen verhindert hatte. Gleichwohl wurde die junge Frau in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Als unfallursächlich dürfte eine Öllache auf der Fahrbahn gewesen sein, die von einem bislang unbekannten Fahrzeug stammen dürfte.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Hinweise zur Herkunft des Öles machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Hofheim (06192 / 2079 - 0) oder dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim (06190 / 9360 - 45).

