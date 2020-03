Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dieseldiebe unterwegs

Offenbach-Hundheim/Wolfstein (ots)

An zwei an der Saarstraße in Offenbach-Hundheim abgestellten Omnibussen haben am Wochenende Dieseldiebe zugeschlagen. Rund 200 Liter wurden aus den Fahrzeugtanks gestohlen. In der Bahnhofstraße in Wolfstein wurden etwa 50 Liter Diesel aus einem dort ebenfalls zwischen Freitag und Sonntag abgestellten LKW abgezapft. Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

