POL-PDKL: Auto rollt ohne Fahrer bergab

Eine Verwarnung ist am Samstag von der Polizei an eine junge Fahrerin ausgesprochen worden. Die 24-Jährige hatte ihren PKW in der Hauptstraße abgestellt. Allerdings sicherte sie ihn nicht ausreichend gegen ein Wegrollen. Um 14:50 Uhr rollte das Fahrzeug Fahrerlos rückwärts die Straße hinab und prallte gegen einige Begrenzungspfosten und eine Hauswand.

