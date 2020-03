Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Weiterer Diebstahl aus Pkw

Glanbrücken (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Samstag ist eine kleinere Summe Bargeld aus einem geparkten Pkw entwendet worden. Das unverschlossene Fahrzeug stand in der Friedhofstraße, wo das Münzgeld aus dem Handschuhfach entnommen wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Lauterecken unter der 06382-9110 entgegen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei keine Wertgegenstände im Fahrzeug offen liegen zu lassen und das Fahrzeug immer ordnungsgemäß zu verschließen. |pilek

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell