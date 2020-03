Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schilderklau dauert an

Ulmet und Patersbach (ots)

Erneut fehlen Ortsschilder im Kreis Kusel. Zu Beginn des Wochenendes brachten die Bürgermeister der Gemeinden Ulmet und Patersbach das rechtswidrige Geschehen zur Anzeige. In Ulmet wurde das Schild Höhe des Friedhofs (Meisenheimer Straße) entwendet und in Patersbach ist der Ortseingang aus Richtung Erdesbach betroffen. Das kriminelle Treiben erstreckt sich mittlerweile über einen Zeitraum von mehreren Wochen. Welchen Zweck die noch unbekannten Täter verfolgen, ist derzeit völlig unklar. Tatsache ist, dass das Entwenden der Ortstafeln (so der korrekte Begriff nach StVO) alles andere als lustig ist. Zum einen bedeuten die Diebstähle für die Ortsgemeinden vermeidbare Kosten und Ärger; zum anderen ist die Tatausführung aber auch sowas von strafbar. Eventuelle Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381 - 919-0 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

