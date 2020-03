Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann beim Diebstahl aus PKW beobachtet

Glanbrücken (ots)

In der Nacht zum Freitag ist eine Anwohnerin auf einen Langfinger aufmerksam geworden. Sie beobachtete "An den Mühlen" um 02:40 Uhr wie der relativ große Mann mit kräftiger Statur aus dem unverschlossenen PKW die dort liegende Geldbörse einer Angehörigen entwendete. Der mit dunklem Parka und Wollmütze bekleidete Dieb flüchtete über den nahegelegenen Feldweg. In der Börse befand sich lediglich eine kleine Geldsumme. Die darin enthaltene EC-Karte wurde gesperrt. Wer hat weitere Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter Telefon-Nummer 06382 9110 an die Polizei in Lauterecken. |pilek-AH

