Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Illegale Abfallentsorgung

Bild-Infos

Download

Odenbach (ots)

16 Altreifen sind in einem Straßengraben an einem Feldweg zwischen Odenbach und Roth gefunden worden. Nähere Hinweise auf den Umweltsünder der illegalen Müllentsorgung selbst oder die Ablagezeit liegen bisher nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell