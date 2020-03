Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrecher überrascht

Waldmohr (ots)

Noch unbekannte Täter klingeln am Samstag, 14.03.2020 gegen 20.50 Uhr bei einer Mietpartei in einem Mehrfamilienhaus in der Glöcknerstraße. In dieser Wohnung hielt sich zum Tatzeitpunkt ein Mann auf, welcher nicht unmittelbar auf das Klingeln reagieren konnte. Kurz darauf nahm er Geräusche an der Wohnungstür wahr. Als er öffnete, sah er sich zwei Männern gegenüber, welche im Begriff waren, die Wohnungstür widerrechtlich zu öffnen. Die beiden Rechts-brecher türmten vom Tatort und rannten zu einem wartenden Pkw. Darin saßen offenbar zwei Komplizen. Beim Weglaufen riefen die beiden Täter ein Kommando in deutscher Sprache. Es stellte sich heraus, dass die Haustür zuvor aufgebrochen worden war. Die beiden Personen im Hausflur waren beide dunkel gekleidet. Der eine Mann wird als ziemlich kräftig beschrieben, der andere sei eher schmal. Wer zum relevanten Zeitpunkt Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt hat, melde sich bitte bei der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381 - 919-0 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de bzw. bei der Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg 06373 - 822-0. |pikus

