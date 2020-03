Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Polizei nimmt Dieb fest

Am Mittwoch überraschte eine Zeugin einen 16-Jährigen in Laichingen.

Gegen 19 Uhr befand sich ein 16-Jähriger in einer Sporthalle in der Jahnstraße. In einer Umkleidekabine entwendete er eine Sporttasche. Eine Zeugin ertappte den Jugendlichen. Der 16-Jährige schlug ohne Erfolg in Richtung der Zeugin und flüchtete. Die Polizei rückte an und fahndete nach dem Mann. Eine Polizeistreife entdeckte den Jugendlichen kurze Zeit später und nahm ihn fest. Der sieht nun einer Anzeige entgegen.

