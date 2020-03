Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl und anschließendes Anzünden eines Pkw

Sippersfeld (ots)

In der Nach vom 22.03.20 auf den 23.03.20 wurde in Sippersfeld ein Pkw gestohlen. Das Fahrzeug stand verschlossen am Fahrbahnrand und wurde von dem noch unbekannten Täter geöffnet. Der Täter fuhr mit dem Pkw in Richtung Winnweiler, stellte dort am Ortsrand das Fahrzeug ab und zündete es an. Der Pkw brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Winnweiler verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf das Umfeld. Es entstand ein Schaden von über 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

