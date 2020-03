Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallfluchtermittlungen aufgenommen

Raumbach (ots)

An der Engstraße in der Hauptstraße hat es am Montagnachmittag (14:45 Uhr) gekracht. Im Begegnungsverkehr stießen zwei Fahrzeuge mit ihren Außenspiegeln zusammen. Während der PKW-Fahrer anhielt, fuhr der Fahrer eines Kastenwagens unbeirrt weiter. Zu ihm sind jedoch einige Erkenntnisse vorhanden, sodass die Polizei davon ausgeht den unfallflüchtigen Fahrer ermitteln zu können. |pilek-AH

