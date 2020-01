Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(sbe) Am 24.01.20 in der Zeit von 15:00 bis 21:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus an der Lemgoer Straße. Die Räumlichkeiten wurden betreten und durchsucht. Entwendet wurden Bargeld und eine Spielekonsole. Hinweise nimmt die Polizei Lippe unter 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell