Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Räuberischer Diebstahl

Lippe (ots)

(sbe) Am 24.01.2020 gegen 19:00 Uhr entwendete ein unbekannter Jugendlicher in einem Discounter an der Lemgoer Straße eine Flasche Whisky. Als er durch den Ladendetektiv angesprochen und festgehalten wurde, wehrte er sich heftig und fuhr mit einem Fahrrad weg. Hierbei verlor er die Flasche und sein Handy. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 16 bis 17 Jahre alt, ca. 165 bis 170 cm groß, südländisches Aussehen, schwarze Jacke mit Fellkragen. Hinweise nimmt die Polizei Lippe unter 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell