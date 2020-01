Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

(sbe) Am 24.01.2020 um 17:24 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Leopoldshöhe mit seinem Auto den Parkplatzbereich einer Schule an der Schulstraße. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von seiner Fahrlinie ab und prallte gegen zwei geparkte Pkw. Ein 7-jähriges Mädchen, welches gerade aus einem der geparkten Fahrzeuge aussteigen wollte, kam hierdurch zu Fall. Das Mädchen und der Unfallverursacher verletzten sich leicht. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 800EUR.

