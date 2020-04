Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und Vollsperrung der A1 in Richtung Bremen in der Gemeinde Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 06. April 2020, gegen 03:05 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen, zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen West, zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Mann aus Alpen im Kreis Wesel kam mit seinem Sattelzug, der mit mehreren Tonnen Obst und Gemüse beladen war, zu Beginn einer Baustelle nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit den dort aufgestellten Warnbaken. Anschließend fuhr der Sattelzug auf die Betonschutzwand der Baustellenabsicherung auf, wobei er diese wie eine Rampe nutzte. Durch das Auffahren auf die Schutzwand kippte der gesamte Sattelzug um, stürzte auf die linke Fahrzeugseite und blieb auf der Fahrbahn liegen. Da der Fahrer des Sattelzuges sich nicht alleine aus seinem Fahrzeug befreien konnte, wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek musste den leicht verletzten Fahrer aus dem umgekippten Fahrerhaus befreien. Anschließend wurde der 48-jährige Alpener in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die Autobahn 1 in Richtung Bremen zunächst durch die Autobahnpolizei Ahlhorn am Autobahndreieck Ahlhorner Heide voll gesperrt werden, so dass der Verkehr über die A29 geführt wurde. Im weiteren Verlauf wurde die Sperrung durch die Autobahnmeisterei Wildeshausen übernommen und dauert voraussichtlich noch bis circa 11 Uhr an. Die Schäden am Sattelzug und der Baustellenabsicherung werden durch die Polizei auf 50.000 Euro geschätzt.

