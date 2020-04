Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Werkzeug aus Rohbau in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 04. April 2020, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 05. April 2020, 16:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Einfamilienhaus (Rohbau) diverse Werkzeuge. Der Täter verschaffte sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Einfamilienhaus in der Fritz-Reuter-Straße in Nordenham. Da sich das Einfamilienhaus noch im Bau befindet, waren die Eigentümer nicht zur genannten Zeit vor Ort. Der Täter entwendete Werkzeuge im Wert von circa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-115 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzten (396243).

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell