Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Essenheim - Schwerverletzte Katze aufgefunden - Besitzer gesucht

Essenheim (ots)

Samstag, 04.04.2020, 19:30 Uhr

Am Samstagabend wurde von einer Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 3 eine schwerverletzte Katze aufgefunden. Der rote Hauskater war derart verletzt, dass er in eine Tierklinik nach Bretzenheim bei Bad Kreuznach gebracht werden musste. Versuche den Tierhalter zu ermitteln sind bislang fehlgeschlagen. Die Tierhalterin oder der Tierhalter wird gebeten sich mit der der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell