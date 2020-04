Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Mombach A 643 - Unfall mit Anhänger

Mainz-Mombach (ots)

Montag, 06.04.2020, 10:43 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, hat sich auf der Schiersteiner Brücke ein Anhänger in der Mittelschutzplanke verkeilt. Der Fahrer eines Volvo mit Anhänger ist zuvor auf der A643 in Richtung Bingen unterwegs. Auf dem Anhänger transportiert der 34-Jährige aus Mainz einen Wohnwagen. Einige Hundertmeter nach Passieren der Anschlussstelle Mainz-Mombach schaukelt sich der Anhänger auf und der Fahrer verliert die Kontrolle über das Gespann. Der Anhänger samt Wohnwagen wird in die bauliche Fahrbahntrennung geschleudert und reißt hierbei vom Zugfahrzeug ab. Der Volvo landet in der rechten Schutzplanke. Es wird niemand verletzt, die Schutzplanken, Anhänger und Zugfahrzeug werden beschädigt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen müssen Fahrstreifen beider Richtungsfahrbahnen der A643 kurzzeitig gesperrt werden.

