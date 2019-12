POL-MR: Taschendiebe nutzen Gedränge

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Achtung, Taschendiebe nutzen immer gerne das Gedränge und sie sind natürlich mit Vorliebe zu besonderen Zeiten aktiv. Dazu zählt auch die Vorweihnachtszeit, wo sich viele Menschen in den Geschäften oder generell in der Stadt aufhalten. Am Mittwoch, 18. Dezember, hatte ein 55 Jahre alter Mann offenbar eine unliebsame Erfahrung mit solchen Taschendieben. Als er zwischen 13.30 und 13.40 Uhr aus dem Oberstadtaufzug am Pilgrimstein ausstieg blockierten gleich mehrere Menschen den Ausgang, sodass ein Schlängeln durchs Gedränge nötig war. Der Mann bemerkte und verhinderte dabei schon das Stehlen von Gegenständen aus seiner Einkaufstasche und war dadurch so abgelenkt, dass er den Diebstahl seines Mobiltelefons aus seiner Jackentasche nicht mitbekam. Der Mann beschrieb als mutmaßliche Täter eine Truppe von 6 bis 8 mutmaßlich Jugendlichen, die untereinander in einer vermutlich osteuropäischen Sprache kommunizierten. Wem ist die Gruppe noch aufgefallen? Wer kann detailliertere Angaben machen?

Ablenkung gehört für Taschendiebe immer dazu. Hier hilfreiche Tipps, wie man sich vor Taschendiebstahl schützen kann

Nur so viel Bargeld mitnehmen wie nötig.

Geld, Zahlungskarten, Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper tragen und möglichst mit der Hand drauf sichern.

Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt ablegen.

Vorsicht im Gedränge! Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt, bekleckert, von Fremden angesprochen oder "in die Zange" genommen werden.

Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo im Portemonnaie (schon gar nicht auf der Zahlungskarte), auch nicht "versteckt" in Telefonnummern oder Adressen

Einen Diebstahl sofort und direkt der Polizei melden.

Sollten Ihnen Zahlungskarten abhandengekommen sein, lassen Sie diese sofort für den weiteren Gebrauch sperren, am besten telefonisch über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116.

