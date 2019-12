Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Brand gelöscht - Keine Verletzten (Folgemeldung)

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Das Feuer in dem Haus in der Biegenstraße ist aus. Es brannte aus noch unbekannten Gründen im dritten Obergeschoss eines reinen Geschäftshauses. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht nicht fest. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Marburg nehmen die Ermittlungen auf, sobald der Brandort wieder zu betreten ist. Die Maßnahmen der Feuerwehr dauern noch an. Die Biegenstraße ist weiterhin gesperrt. Angaben zur Brandursache sind frühestens morgen möglich.

