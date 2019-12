Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Seat Ibiza auf tegut-Parkplatz angefahren (ACHTUNG! - Fehlerteufel in der Erstmeldung von 13.16 Uhr)

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cappel - Seat Ibiza auf tegut-Parkplatz angefahren

Der leichte rote Farbabrieb an dem schwarzen Seat Ibiza gibt bislang die einzigen Hinweise auf das schadensverursachende Auto. Der Fahrer des Autos flüchtete nach dem Unfall auf dem tegut-Parkplatz in der Marburger Straße. Die Unfallflucht war am Montag, 16. Dezember, zwischen 20.30 und 21 Uhr. Der Schaden am Ibiza beläuft sich auf mindestens 1200 Euro. Wo steht seit Montagabend ein frisch unfallbeschädigtes rotes Auto mit möglicherweise schwarzer Fremdfarbe?

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

