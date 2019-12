Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kind am Fußgängerüberweg angefahren;Kleinbus aufge- brochen;Unfallflucht vor Lebensmittelmarkt;Audi sichergestellt- Fahrer muss zur Blutprobe;Taxifahrer dringend als Zeuge gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kind am Fußgängerüberweg angefahren

Kirchhain: Mit diversen Prellungen musste ein Kind nach einem Unfall am Montag, 16. Dezember, in die Uni-Klinik eingeliefert werden. Zu der Kollision zwischen dem Jungen und einer Autofahrerin kam es um 18.40 Uhr an einem Fußgängerüberweg. Eine junge Frau bog mit ihrem Golf von dem Kreisel am Bahnhof in den Feldweg ab. Dabei erfasste sie den 13-jährigen Fußgänger, der den Überweg fast schon komplett passiert hatte. Der Junge wurde nach dem Zusammenstoß zur Seite geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik. Zeugen, die sich bisher nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, in Verbindung.

Kleinbus aufgebrochen

Wetter: Am Untertor machten sich Unbekannte am Freitag, 13. Dezember, an einem Kleinbus der Marke Opel zu schaffen. Die Diebe schlugen zwischen 18 und 22 Uhr eine Seitenscheibe ein und stahlen anschließend aus dem Inneren eine Bohrmaschine sowie einen Akkuschrauber der Marke Bosch. Der Gesamtschaden wird auf etwa 950 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unfallflucht vor Lebensmittelmarkt

Neustadt: Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Ringelhain" verursachte ein Unbekannter bei einem missglückten Parkmanöver einen Schaden von 850 Euro. Der Autofahrer fuhr am Samstag, 14. Dezember, zwischen 12.55 und 13.10 Uhr, hinten links gegen einen grauen Daimler Benz und suchte anschließend offenbar das Weite. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Audi sichergestellt- Fahrer muss zur Blutprobe

Cölbe: Am Montagvormittag, 16. Dezember, zog die Polizei in der Kasseler Straße einen stark alkoholisierten Mann aus dem Verkehr. Zeugen meldeten gegen 11 Uhr einen auf dem Radweg quer stehenden Audi in Nähe einer Tankstelle. Die Ordnungshüter trafen auf dem im Fahrzeug liegenden, volltrunkenen Mann, der nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Mann wahrscheinlich kurz zuvor mit dem Wagen unterwegs war. Der Die Ordnungshüter veranlassten eine Blutentnahme und stellten das Fahrzeug sicher. Zeugen, die den Mann an dem Vormittag beim Fahren mit dem Audi beobachtet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation in Marburg, Tel. 06421- 4060, in Verbindung.

Taxifahrer dringend als Zeuge gesucht

Marburg-Wehrda: Bereits am Samstag, 23. November, gegen 1 Uhr, erhielt ein 29-Jähriger vor einer Diskothek in der Siemensstraße einen Faustschlag. Der Verletzte wurde später zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik gebracht. Im Zusammenhang mit den noch laufenden Ermittlungen sucht die Polizei dringend nach einem Taxifahrer, der trotz intensiver Recherchen noch nicht ausfindig gemacht werden konnte. Der etwa 50 Jahre alte Fahrer stammt ursprünglich aus Osteuropa, ist etwa 180 cm groß und hat kurze, schwarze Haare. Der Mann, der mit einem beigefarbenen Taxi unterwegs war, sprach in der Siemensstraße mit dem Opfer und dürfte auch die Tat selber beobachtet haben. Im Anschluss fuhr der Taxifahrer den Verletzten zunächst zu seiner Wohnanschrift in der Innenstadt. Er wird daher als wichtiger Zeuge gesucht. Der Fahrer wird gebeten, Kontakt mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell