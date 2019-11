Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zwei Zwölfjährige von Jugendlichen geschlagen

Kornwestheim (ots)

Sechs unbekannte Jugendliche haben am Samstagnachmittag (09.11.2019) gegen 15:30 Uhr am Bahnhof Kornwestheim zwei Kinder geschlagen und getreten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zwischen den sechs Jugendlichen und den zwei Zwölfjährigen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Im weiteren Verlauf schlugen und traten offenbar die Älteren auf die Jüngeren ein. Im Anschluss sollen die mutmaßlichen Täter zudem den Tretroller und das Fahrrad der Kinder die Treppen heruntergeworfen haben. Die Minderjährigen blieben augenscheinlich unverletzt, der Roller eines Kindes wurde durch den Vorfall beschädigt. Die Unbekannten werden als sechs Jugendliche mit südeuropäischem Erscheinungsbild im Alter von 13 bis 16 Jahren beschrieben. Einer der mutmaßlichen Täter soll komplett in Rot bekleidet gewesen sein, ein anderer trug offenbar eine auffällige, rote Hose. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

