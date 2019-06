Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer soll Frau an Wolfhager Straße beraubt haben: Ermittler suchen Passanten als mögliche Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Am gestrigen Sonntagnachmittag soll ein Autofahrer nahe der Wolfhager Straße in Kassel eine 26 Jahre alte Frau angegriffen und ihrer Handtasche beraubt haben. Wie das Opfer später gegenüber der Polizei angab, habe der Mann sie zunächst zwischen 16 Uhr und 17 Uhr im Bereich einer Schule in der Schillerstraße aus seinem Auto heraus angesprochen, nach dem Weg gefragt und unter einem Vorwand gebeten, ins Fahrzeug zu steigen. Gegen ihren Willen soll der Autofahrer dann mit ihr auf einen Parkplatz im Bereich des neuen Jobcenters an der Wolfhager Straße gefahren sein und sie dort außerhalb des Pkw angegriffen haben. Aufgrund ihrer Gegenwehr und weil sich zufällig zwei Passanten genähert hätten, sei ihr die Flucht gelungen. Der Täter habe ihr zuvor allerdings die neongelbe Handtasche entrissen. Die 26-Jährige blieb bei der Tat unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen zu einem möglichen Tatverdächtigen und dem von ihm gefahrenen Fahrzeug dauern derzeit an und werden von den Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler suchen zur Klärung des Sachverhalts nun auch die Passanten, die am Tatort vorbeigekommen sein sollen und die Tat möglicherweise beobachtet haben. Diese oder weitere Zeugen, werden geben, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

