Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gau-Algesheim - Raub auf Postfiliale - Täter gesucht

Gau-Algesheim (ots)

Donnerstag, 02.04.2020, 07:30 Uhr

Die Postfiliale in Gau-Algesheim wurde am Donnerstagmorgen Ziel eines brutalen Raubüberfalls. Die 62-jährige Inhaberin der Filiale befindet sich gegen 07:30 Uhr in ihrem Ladengeschäft, als ein Mann hereinkommt und die 62-Jährige auffordert ihm Geld auszuhändigen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, geht der Täter sofort und ohne Rücksicht, mit brutaler körperlicher Gewalt gegen die Inhaberin vor. Nachdem sich der Mann Zugriff auf die Einnahmen der Postfiliale verschaffen kann, setzt er gegen die wehrlose 62-Jährige zusätzlich noch Reizgas ein. Der Täter flüchtet nach Tatausführung aus der Postfiliale in Richtung des Gau-Algesheimer Marktplatzes. Die 62-Jährige Inhaberin erleidet neben einem Schock und der Kontamination mit dem Reizgas, noch weitere Verletzungen und muss in einer Klinik behandelt werden. Die Beamten des Raubkommissariats der Mainzer Kriminalpolizei haben in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Ingelheim die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren gesichert. Es wurde auch ein Fährtenhund bei der Spurensuche eingesetzt. Die Auswertung dauert derzeit noch an.

Die Kriminalpolizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ergreifung des Täters führen können. Die Postfiliale befindet sich in der Flösserstraße, nahe des Gau-Algesheimer Marktplatzes.

Bei dem Täter soll es sich um einen athletischen Mann mittleren Alters handeln. Der Mann soll ca. 170-180 cm groß sein. Er habe bei Tatausführung eine blaue Kapuze auf dem Kopf getragen und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Die Jacke mit weißen Streifen und einem weißen Emblem auf der Brust, dürfte von der Marke Adidas gewesen sein. Zudem habe der Täter eine Jeanshose und dunkle Handschuhe getragen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

