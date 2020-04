Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Hartenberg - "ungebetene Gäste" in Kleingartenanlage

Mainz (ots)

In der Zeit von Freitag bzw. Samstag vergangener bis Mittwoch dieser Woche hielten sich Unberechtigte in zwei Parzellen einer Kleingartenanlage im Hartmühlenweg auf. Bei beiden Gartenhäusern stieg der Täter durch ein Fenster ein. In einem Fall wurde klar erkennbar das Glas eingeschlagen. Vermutlich nutzte der Täter hierbei ein vor Ort befindliches, sauberes Handtuch, da an diesem nun augenscheinliche Blutanhaftungen zu sehen sind. Eines der Gartenhäuser wurde nicht nur "durchsucht", sondern wohl auch zum Übernachten genutzt. Der Täter stahl dort eine Flasche Whisky, eine Flasche Bier trank er leer. In der zweiten Parzelle wurde, nach bisherigem Stand, nichts gestohlen. An beiden Tatorten konnten die eingesetzten Polizeikräfte Spuren sichern, die der Auswertung zugehen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

