Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ockenheim - Brände in Gemarkung

Mainz (ots)

Über die Berufsfeuerwehr Mainz wird die Polizei Mainz über einen Brand bei Ockenheim in Kenntnis gesetzt. Brandörtlichkeit seien zugewachsene Grundstücke, insgesamt zwei Parzellen, an einem Feldweg, nahe der "Gaulsheimer Straße". Bei dem Eintreffen der Feuerwehr sind etwa 12 Meter hohe Flammen gegeben. Das Feuer wird von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht. Als Ursprung wird derzeit das in Brandsetzen von Unrat, u.a. einer Tür, bzw. weiterer Möbel angenommen. Von diesem Feuer schlugen die Flammen auf das dicht bewachsene Grundstück über. Während der Sachverhaltsaufnahme wird ein weiterer Brand auf dem Feldweg, weiterführend von dem "Vlexxer Weg", gemeldet. Auch hier wurde augenscheinlicher Unrat verbrannt. Ein Möbelstück, und ein Topf sind für die Einsatzkräfte noch erkennbar. Dieser Brand konnte von der Feuerwehr ebenso schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Ockenheim, Bingen, Gau-Algesheim und Ingelheim. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

