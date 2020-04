Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Oberstadt - Diebstahl aus Kapellenräumlichkeiten

Mainz (ots)

Unbekannte Täter hebeln zwei Briefkästen in den Räumlichkeiten der Kapelle / der Seelsorge im Katholische Klinikum Mainz auf und öffnen diverse dort befindliche Briefumschläge. Weiterhin versuchen sie, eine Spendenkasse für Opferlichter aufzuhebeln. Die Spendenkasse war nach Angaben der Seelsorge bereits vor dem Vorfall geleert worden und enthielt keinerlei Bargeld. Es entsteht Sachschaden an den Briefkästen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell