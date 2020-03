Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Zigarettenautomat aufgebrochen

Ingelheim (ots)

Ein Zigarettenautomat wurde am vergangenen Wochenende Ziel von bislang unbekannten Tätern. Der Zigarettenautomat neben einer Bäckerei am Einkaufszentrum in der Ingelheimer Konrad-Adenauer-Straße wird von dem oder den Tätern zunächst beschädigt und aufgehebelt. Die im Automat befindliche Geldkassette wird dann entfernt und gestohlen. Von den Beamten der Ingelheimer Polizei werden bei der Tatortaufnahme Spuren am Automat gesichert, die derzeit noch ausgewertet werden. Konkrete Täterhinweise bestehen derzeit nicht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

