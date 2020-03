Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Neustadt - Zündeln und Stehlen

Mainz (ots)

Der Polizei werden in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages zwei Jugendliche gemeldet, die in der Osteinstraße ein kleines Feuer machten und dann zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof gingen. Im Rahmen der Fahndung können zwei männliche Personen mit Fahrrad in der Josefsstraße/Ecke K-W-Ring kontrolliert werden, die der Beschreibung entsprechen. Die Überprüfung ergibt, dass das Fahrrad vermutlich kurz zuvor im K-W-Ring aus einem Hauseingang entwendet wurde, die Jugendlichen weiterhin als Vermisste durch den Kriminaldauerdienst Mainz zur Fahndung ausgeschrieben sind. Bei der Durchsuchung werden drei Feuerzeuge aber keine Zigaretten gefunden. In der Osteinstraße ist ein niedergebrannter gelber Sack. Die beiden Jugendlichen werden in ihre Jugendhilfeeinrichtung zurückgebracht. Sie erwartet nun, unter anderem, ein Strafverfahren wegen Diebstahles.

