Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Spielothek gescheitert

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte setzten am Sonntag (26. Januar), zwischen 1 Uhr und 9 Uhr, vergeblich dazu an, in eine Spielothek auf der Kamener Straße einzubrechen. Hierzu wurde eine Fensterscheibe neben der Eingangstür der Spielhalle eingeschlagen. Zuvor hatten die Eindringlinge ergebnislos versucht, das Fenster aufzuhebeln. Die Täter erlangten keinen Zugang in die Räumlichkeiten der Spielhalle. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (es)

