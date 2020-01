Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sturzgeschehen auf der Adenauerallee - Polizei sucht nach Zeugen

Hamm-Mitte (ots)

Um ein Sturzgeschehen auf der Adenauerallee in Höhe des Gymnasiums Hammonense am Sonntagmorgen (26. Januar) aufzuklären, sucht die Polizei nach Zeugen. Dort war ein 82-jähriger Radfahrer gegen 11.15 Uhr auf dem nördlichen Gehweg unter seinem Fahrrad liegend von Passanten aufgefunden worden. Er war zu diesem Zeitpunkt nicht ansprechbar und wurde einem Hammer Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Wer Angaben zur Ursache des Sturzgeschehens machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Hamm unter der Nummer - 02381 - 916 - 0 melden. (es)

