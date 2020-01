Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Ein Unbekannter beschädigte am 25. Januar 2020, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr, einen geparkten VW Passat auf dem Drosselweg. Der Pkw stand ordnungsgemäß geparkt vor einer Einfahrt. Der Unfallverursacher hat sich nach dem Vorfall von der Örtlichkeit entfernt. An dem geparkten Pkw entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell