Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw-Führerin nach Alleinunfall auf der Kamener Straße schwer verletzt

Hamm - Pelkum (ots)

Am Freitag, 24. Januar 2020, kam um 23.10 Uhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin aus Hamm auf der Kamener Straße von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und wurde schwer verletzt. Die 25-Jährige befuhr mit ihrem Pkw Audi die Kamener Straße aus Richtung Kamen kommend stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 232, zwischen den Einmündungen zur Keitstraße und zum Schafhuder Weg im Ortsteil Lerche, kam sie aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam hier zum Stehen. Die 25-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär verblieb. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kamener Straße komplett gesperrt. (ab)

