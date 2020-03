Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Ebersheim - Sachbeschädigung am Ladengeschäft - Täter kommt zurück

Mainz-Ebersheim (ots)

Montag, 30.03.2020, 15:37 Uhr

Die Überwachungskameras an der Hausfassade eines Ladengeschäftes in der Römerstraße in Mainz-Ebersheim, werden am Sonntagmittag von zunächst unbekannten jungen Männern abgeschlagen und dann entwendet. Am Montagnachmittag erkennt die 62-jährige Ladeninhaberin die jungen Männer wieder und verständigt die Polizei. Von den Beamten der Polizeiinspektion Mainz 3 kann letztlich ein 18-Jähriger Mainzer als Täter ermittelt werden. Die Kameras wurden am Vortag abgeschlagen und in ein nahegelegenes Beet geworfen, wo sie auch wieder aufgefunden werden können. Da der 18-Jährige zudem in einer Gruppe junger Männer unterwegs ist, muss er sich nun zusätzlich zu einer Anzeige wegen Sachbeschädigung, noch wegen einer Ordnungswidrigkeit nach der Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz verantworten.

