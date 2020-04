Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Verkehrsunfallflucht

Mainz (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:40 Uhr stellte eine Fahrzeugführerin bei ihrem auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums "Neue Mitte" geparkten Auto einen frischen Unfallschaden fest. Hinten rechts war das Fahrzeug eingedellt und am Lack beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der Verantwortliche muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner KFZ-Versicherung verlieren und an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät Ihnen deshalb, jeden Unfall zu melden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

