Polizei Bielefeld

POL-BI: Stabmattenzäune entwendet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Unbekannte stahlen zwischen Donnerstag, 19.03.2020, 13:30 Uhr, und Freitag, 20.03.2020, 07:30 Uhr, sieben Stabmattenzäune am Senner Hellweg. Zeugen gesucht. Die Zaunelemente waren an einem Baum, in der Nähe der Kreuzung Lämershagener Straße gelehnt. Obwohl sie mit einer dicken Gliederkette mit Vorhängeschloss an dem Baum befestigt worden waren, gelang es den Unbekannten, die 250 cm x 120 cm Stabmattenzäune zu entwenden. Hinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell