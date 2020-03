Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher nutzt gekipptes Fenster

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In den Morgenstunden des 20.03.2020 gelang es einem Unbekannten, in ein Einfamilienhaus an der Laubstraße einzudringen und Wertgegenstände sowie Bargeld zu stehlen. Zeugen gesucht. Am Freitag, zwischen 06:50 Uhr und 08:10 Uhr, ergriff ein Unbekannter die Gelegenheit und stieg über ein gekipptes Fenster in ein Haus an der Laubstraße, nahe der Meisenstraße, ein. Dazu nutzte er einen Wassertank, um in das höher gelegene Fenster auf der Rückseite des Hauses zu gelangen. Im Gebäudeinneren durchsuchte er mehrere Räume nach Diebesgut und öffnete eine Vielzahl an Schränken und Behältnissen. Er erbeutete Schmuck, Armbanduhren, eine Spielkonsole, Fotozubehör sowie Bargeld. Schließlich verließ er das Haus über den Einstieg und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei erinnert daran, Fenster und Türen zu verschließen, auch wenn Sie das Haus nur kurz verlassen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

