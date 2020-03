Polizei Bielefeld

POL-BI: Leichtverletzter Radfahrer erstattet Anzeige gegen PKW-Fahrer wegen Unfallflucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Samstag, 21.03.2020, erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Voltmannstraße/ Schloßhofstraße leichte Verletzungen. Der beteiligte PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort.

Ein 54-jähriger Bielefelder fuhr mit seinem Fahrrad gegen 10:40 Uhr von der Schloßhofstraße kommend in den Kreisverkehr an der Voltmannstraße. Er zeigte bei der Polizei an, dass er die Fahrbahn überqueren wollte. Während er bereits den Kreisverkehr befuhr, lenkte ein PKW-Fahrer von der Jöllenbecker Straße kommend in den Kreisverkehr ein. Der Radfahrer leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er stürzte und verletzte sich dabei, während der PKW-Fahrer seine Fahrt fortsetzte.

Eine hinter dem PKW fahrende Zeugin sprach den Gestürzten an. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen blauen Wagen mit Bielefelder Kennzeichen handeln.

Weitere Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell