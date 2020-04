Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Neustadt - Polizeibeamte retten Mann aus verqualmter Wohnung

Mainz-Neustadt (ots)

02.04.2020, 16:14 Uhr

Den 70-Jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Hattenbergstraße, haben zwei Beamte der Mainzer Polizei am Donnerstagnachmittag aus der verqualmten Wohnung gerettet. Gegen 16:14 Uhr werden Feuerwehr und Polizei zu einem gemeldeten Zimmerbrand in die Hattenbergstraße in der Mainzer Neustadt gerufen. Aus der Wohnung eines 70-jährigen Bewohners kommt starker Qualm. Die Beamte der Polizeiinspektion Mainz 2 treffen als erste an der Wohnung ein, öffnen gewaltsam die Wohnungstür und befreien den 70-jährigen Bewohner. Der ältere Mann hatte zuvor einen Topf mit Essen auf dem Herd vergessen, der begann dann zu kokeln und der 70-Jährige wurde vom Rauch eingeschlossen und konnte sich nicht mehr selbstständig aus seiner Lage befreien. Der 70-Jährige musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Mainzer Klinik verbracht werden. In der Wohnung wurden lediglich der Topf und die Reste des Mittagessens in Mitleidenschaft gezogen.

