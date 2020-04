Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Oberstadt - Festnahme aufgrund Haftbefehles

Mainz (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag werden erneut Schrebergärten durch Beamte des Altstadtreviers in Mainz bestreift. Anlass dieser Fußstreifen sind die bereits wiederholt vorgefallenen Einbrüche in Kleingartenanlagen, von denen wir bereits berichteten. Im Rahmen dieser Streife werden in einer Kleingartenanlage in der Geschwister-Scholl-Straße fünf Personen kontrolliert. Hierbei ergibt sich, dass gegen eine der Personen ein Haftbefehl besteht. Diese Person wird daraufhin durch die Kollegen festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

