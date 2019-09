POL-CUX: Pressemitteilung für den Bereich der Polizeiinspektion Cuxhaven, Sonntag, 01.09.2019

Polizeiinspektion Cuxhaven

Stinstedt (Samtgemeinde Börde Lamstedt) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde in der Freitagnacht gegen 23:23 Uhr ein 68jähriger Mann mit seinem PKW Dacia durch Polizeibeamte des PK Hemmoor im Mühlenweg angehalten und kontrolliert. Dabei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 0,98 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Neben einem erheblichen Bußgeld wird er mit einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen müssen.

Stinstedt (Samtgemeinde Börde Lamstedt) Ein 20jähriger Fahrzeugführer aus Odisheim befuhr mit seinem PKW Golf die K34 aus Mittelstenahe kommend in Richtung Stinstedt. Aus ihm nicht erklärlichen Gründen geriet er auf freier Strecke ohne Fremdeinwirkung nach links in den Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Der PKW überschlug sich und kam in einem nicht wasserführenden Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Der leichtverletzte Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von ca. 7600,- Euro. Der Straßenbaum wurde durch den Aufprall abgebrochen.

Sandstedt Ein 57 jähriger Motorradfahrer aus Bremen befuhr mit seiner Honda die Kreisstraße 50, aus Richtung Sandstedt kommend, in Richtung Rechtenfleth. In einer langgezogenen Linkskurve geriet der Motorradfahrer aus unklarer Ursache, alleinbeteiligt, auf trockener und sauberer Fahrbahn, ins Rutschen. Ferner kam der Fahrer nach rechts in den Seitenraum ab. Hier prallte das Motorrad gegen zwei Straßenschilder und kam zum Liegen. Nachfolgende Motorradfahrer wurden Zeugen des Unfalls und leisteten Erste Hilfe. Der 57 Jährige Kradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Motorrad musste stark beschädigt abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6.000,- Euro geschätzt. Die Fahrbahn wurde an der Unfallstelle für ca. eine Stunde gesperrt.

Autobahn 27

Am 31.08.2019 ereignete sich gegen 16.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A27. Ein 49jähriger Mann aus der Stadt Geestland war mit seinem Pkw Ford C-Max und Anhänger in Richtung Cuxhaven unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Debstedt fuhr ein 29jähriger Cuxhavener mit seinem Opel Astra aus bisher unbekannter Ursache auf das auf dem Hauptfahrstreifen fahrende Gespann auf. Durch den Aufprall riss der Anhänger vom Pkw ab. Das Zugfahrzeug prallte gegen die Seitenschutzplanke. Der Anhänger kam mittig zwischen den beiden Fahrstreifen zum Stehen. Der Pkw des Unfallverursachers prallte gegen die Mittelschutzplanke. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer, sowie die beiden Mitfahrer im Opel leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 30000 Euro geschätzt.

