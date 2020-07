Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer kollidieren nachts frontal

Hamm-Uentrop (ots)

Am Freitag, 17. Juli, sind zwei sich entgegenkommende Radfahrer auf der Knappenstraße in einer Kurve kollidiert. Gegen 00.20 Uhr stießen sie auf dem Radweg frontal zusammen und stürzten. Dabei verletzte sich der 53-jährige E-Bike-Fahrer aus Hamm leicht. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige Radfahrer blieb unverletzt. Beide Fahrer waren alkoholisiert und mussten eine Blutprobe abgeben. (lt)

