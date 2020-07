Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in einen Kiosk- Unbekannte flüchten mit Fahrrädern

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte brachen am Freitag, 17. Juli 2020, gegen 3.10 Uhr, in einen Kiosk auf dem Dasbecker Weg ein. Sie schlugen die Scheiben der Eingangstür ein und lösten dabei den Alarm aus. Anschließend flüchteten sie mit zwei Hollandfahrrädern in Richtung Dasbecker Brücke. Beide sind zirka 18 Jahre alt, 1,75 Meter groß, haben eine schlanke Statur und trugen dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

