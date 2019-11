Polizeipräsidium Ulm

In den Abendstunden am Samstag befuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Yamaha-Roller die Erzbergerstraße in Munderkingen in Richtung der Schillerstraße. An der Einmündung der Schillerstraße verlangsamte der Mann seinen Roller, um vorschriftsgemäß die Vorfahrt zu achten. Als der Mann mit seinem Roller fast zum Stehen kam, konnte er das Gleichgewicht auf Grund seiner Alkoholisierung nicht mehr halten und fiel mit seinem Roller nach links um. Dies konnte durch aufmerksame Zeugen beobachtet werden, welche die Polizei verständigten. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Rollerfahrer verkehrsuntüchtig war. Zudem hatte der Mann keine Fahrerlaubnis. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Zi) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0833437)

