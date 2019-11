Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Oggelshausen - Verkehrsunfall

Riskantes Überholmanöver trotz starkem Nebel

In den Abendstunden am Samstag befuhr ein 18-jähriger als zweites Fahrzeug eine Fahrzeugkolonne von insgesamt drei Fahrzeugen. Der 18-jährige überholte mit seinem Opel Vectra den vor ihm fahrenden 39-jährigen Mercedes-Fahrer. Durch den Nebel war die Sicht eingeschränkt und noch während des Überholvorgangs bemerkte der junge Mann, dass Gegenverkehr kommt. Aus diesem Grund beschleunigte er stark, um noch an dem Mercedes vorbeizukommen. Beim Wiedereinordnen nach rechts, touchiert er das Fahrzeug des 39-jährigen am Kotflügel. Der Mercedes-Fahrer und der unbekannte Gegenverkehr mussten eine Vollbremsung einleiten um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Nach dem Wiedereinordnen beschleunigte der 18-jährige Mann sein Fahrzeug und versuchte sich unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen. Das dritte Fahrzeug in der Kolonne konnte den Vorfall beobachten und nahm zusammen mit dem geschädigten Mercedes-Fahrer die Verfolgung auf. Nach ca. 2 km stoppte der junge Mann seinen Opel Vectra am Fahrbahnrand. Die Polizei ermittelt nun gegen den jungen Mann. Der Sachschaden der Fahrzeuge beläuft sich auf ca. insgesamt 3500 Euro. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Zi) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0833437)

