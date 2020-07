Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handydieb gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Handydiebstahl am Sonntag, 12. Juli, gegen 17.40 Uhr, am Willy-Brand-Platz sucht die Polizei einen flüchtigen Täter. Eine Zeugin beobachtete, wie der Tatverdächtige einem Mann das Handy aus der Jackentasche entwendete, als dieser sein Fahrrad zum Gleis die Treppen hochtrug. Der Flüchtige ist zirka 1,75 Meter groß, zirka 30 Jahre alt, hat eine abgemagerte Figur und eine Schürfwunde an der Stirn. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (jb)

