POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 15.04.2020

Limburg (ots)

1. Einbrecher beschädigen Heizkörper, Limburg-Staffel, Haiger Straße, Montag, 13.04.2020, 12.00 Uhr bis Dienstag, 14.04.2020, 10.00 Uhr

(si)Zwischen Ostermontag und dem darauffolgenden Dienstag wurde in der Haiger Straße in Staffel die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses von Einbrechern heimgesucht. Die Unbekannten verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zu der Wohnung, wobei ein im Bereich des Fensters installierter Heizkörper aus der Verankerung gerissen wurde. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Aus der Wohnung wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Außenspiegel touchiert und geflüchtet, Kreisstraße 475, zwischen Aull und Limburg-Staffel, Dienstag, 14.04.2020, 15.30 Uhr

(si)Am Dienstagnachmittag wurde auf der Kreisstraße 475 zwischen Aull und Staffel der Außenspiegel eines Fiat bei einer Unfallflucht beschädigt. Die 64 Jahre alte Fahrerin des Fiat war, gegen 15.30 Uhr, auf der Kreisstraße in Fahrtrichtung Staffel unterwegs, als ihr zwei bisher unbekannte Fahrzeuge entgegenkamen. Als eines dieser Fahrzeuge zum Überholen des vorausfahrenden Pkw ansetzte, soll der Außenspiegel des Überholenden den Außenspiegel des Fiat touchiert haben. Beide entgegenkommenden Fahrzeuge seien nach dem Zusammenstoß ohne anzuhalten weitergefahren. Der an dem Fiat entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

