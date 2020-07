Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tschüss Führerschein: Gleich zwei Mal hintereinander geblitzt

Hamm (ots)

Sehr eilig hatte es am Montag, 13. Juli, ein VW-Fahrer auf der Kamener Straße. In Fahrtrichtung Hamm wurde er zunächst gegen 7.44 Uhr mit 113 km/h von der Hammer Polizei geblitzt. Erlaubt gewesen wären 70km/h. Damit nicht genug: Statt seine Geschwindigkeit spätestens dann an die geltenden Begrenzungen anzupassen, raste er anschließend gegen 8.20 Uhr noch einmal durch die Radarmessung. Diesmal trat er das Gaspedal sogar noch weiter durch: 151 km/h wurden gemessen. Umgerechnet bedeutet das für die erste Messung: 120 Euro Strafe und ein Punkt und für die zweite Messung: 600 Euro Strafe, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot. Zudem besteht der Verdacht des Vorsatzes. Bestätigt sich der Verdacht, verdoppelt sich die Strafe. (lt)

