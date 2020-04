Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Schmuckgeschäft: Zwei Festnahmen auf frischer Tat - Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Auf frischer Tat haben Polizeibeamte in Rheydt zwei mutmaßliche Einbrecher gefasst. Tatort war am Mittwoch, 22. April, gegen 7.30 Uhr ein Schmuckgeschäft an der Hauptstraße. Die beiden Beschuldigten - ein 26-Jähriger und ein 24-Jähriger, beide ohne festen Wohnsitz - wurden am Donnerstag, 23. April, nach Entscheidung der Mönchengladbacher Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß Untersuchungshaft anordnete.

Die Mönchengladbacher Polizei war am Mittwochmorgen gleich auf zwei Kanälen alarmiert worden: Ein aufmerksamer Anwohner hatte zwei laute, männliche Stimmen, Geräusche vom gewaltsamen Öffnen der Ladentür sowie das Läuten der Türglocke aus dem Schmuckgeschäft gehört und - da er von vorangegangenen Einbrüchen wusste - telefonisch die Polizei informiert. Dies tat auch der Geschäftsinhaber, nachdem er über eine Überwachungsanlage einen Alarm auf sein Mobiltelefon erhalten hatte.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, waren die beiden Männer gerade dabei, das Ladenlokal zu verlassen. Im Hauszugang und im Ladenlokal standen mit Diebesgut (unter anderem Schmuck und Uhren) gefüllte Taschen und Tüten zum Abtransport bereit. Die Polizisten nahmen die beiden erkennbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stehenden Männer vorläufig fest. Sie landeten am Mittwoch nach Entnahme von Blutproben im Polizeigewahrsam, ehe am Donnerstag der Gang zum Haftrichter erfolgte.

Der Haftbefehl erging nicht allein wegen des aktuellen Falls: Bei dem 26-Jährigen geht es zudem um vorangegangene Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und der 24-Jährige hatte noch eine Bewährungsstrafe wegen Eigentumsdelikten offen. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell